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طلب التحكيم الملكي يفجر الإجماع داخل حزب البام

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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طلب التحكيم الملكي يفجر الإجماع داخل حزب البام

أخبارنا المغربية 

فجّرت مبادرة طلب التحكيم الملكي الإجماع داخل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث عبَّر بعض الحاضرين في الاجتماع الأسبوعي عن رفضهم لقرار رفع مذكرة إلى الملك.

و أكد عبد اللطيف وهبي، القيادي بـ"البام" في تصريح  لصحيفة الصباح، رفضه للقرار، معتبرا أنه لا فائدة ترجى من المبادرة في هذا الوقت بالذات، وأن مذكرة إعادة النظر في الدستور لا مبرر لها، وإذا كانت لدينا مؤاخذات على النظام الانتخابي فأمامنا البرلمان لفرض تنزيل الإصلاحات خاصة أن الحزب هو القوة الثانية في مجلس النواب.

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