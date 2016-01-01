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بنكيران : نفتخر ونعيد تشبثنا اللامشروط بمرجعيتنا الإسلامية

بواسطة أخبارنا المغربية دقيقة واحدة مضت
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بنكيران : نفتخر ونعيد تشبثنا اللامشروط بمرجعيتنا الإسلامية

أخبارنا المغربية ــ سلا

جدد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التأكيد على جوهرية مكانة المرجعية الإسلامية بالنسبة لحزب المصباح. وقال "نحن نعتز ونفتخر ونعيد تشبثنا اللامشروط بمرجعيتنا الإسلامية"، منبها إلى أن "المرجعية هي الأساس وهي أصل التوفيق الذي هدانا الله إليه في الماضي، وهي الضمان الوحيد للمستقبل".

وأضاف ابن كيران، في كلمته بالدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، صباح اليوم السبت بسلا، "نحن نفهم من خلال هذه المرجعية أننا جزء من هذا المجتمع، ليس لنا الحق أن نتسلط عليه أو نتخلى عنه، أو أن تقتصر حياتنا على الشعائر التعبدية، بل الأصل هو مشاركة الناس ومعايشتهم"، مردفا "من جهتنا هذه المرجعية هي رحمة على الآخرين، خصوصا وأننا دولة لها دستور وأعراف وتاريخ عريق".

وشدد المتحدث، أمام أعضاء برلمان العدالة والتنمية، أن "المرجعية الإسلامية للحزب هي مرجع تربوي، والتي تعني بالأساس أن تكون أيدينا نظيفة، أن نكون نزهاء، أن نتعامل مع أنفسنا ومع دولتنا ومجتمعنا بشفافية، أن نكون قريبين من المواطنين حريصين على مصلحتهم، أن نتحلى بالأخلاق الحميدة، أن لا نتدخل في الحياة الشخصية للناس"، مؤكدا أن من "يلتزم بهذه المبادئ فهو معنا، مهما كان دينه أو تدينه".

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