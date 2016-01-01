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عاجل..الاستقلال يقطع الشك باليقين ويعلن عن موقفه رسميا من المشاركة في حكومة بن كيران

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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عاجل..الاستقلال يقطع الشك باليقين ويعلن عن موقفه رسميا من المشاركة في حكومة بن كيران

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

نشر عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال على حسابه الفيسبوكي تدوينة قال فيها أن المجلس الوطني الاستثنائي الذي انعقد اليوم السبت وافق بالاجماع على المشاركة بالحكومة المقبلة .

وبهذا يكون بنحمزة قد قطع الشك باليقين واكد مشاركة الاستقلاليين في الحكومة الى جانب حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي .

هذا وسبق أن أكد ذلك بن كيران في تصريحه اليوم للصحافة بمشاركة حزبين هما الميزان والوردة في حكومته .

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