معركة "خفية" بين شباط و لشكر حول رئاسة النواب

أخبارنا المغربية

يدور صراع خفي داخل التنظيمات السياسية الطامعة في الاستوزار حول منصب رئاسة مجلس النواب، الذي يشكل القطب المركزي في توزيع الحقائب الوزارية.

ويتسابق حزبا "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" للظفر بهذا المنصب الذي يعد ثاني منصب في هرم السلطة بعد رئاسة الحكومة.

و وفق صحيفة "آخر ساعة" فإن قيادة "الاتحاد الاشتراكي" تسعى إلى مقايضة مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة بالفوز برئاسة مجلس النواب وإسنادها إلى الحبيب المالكي، لكن رغبة قيادة "الاتحاد الاشتراكي" تصطدم بحزب "الاستقلال" الطامح إلى ترؤس مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الجديدة.

وتدور أطوار هذه المعركة الخفية، في الوقت الذي لم يفقد رشيد الطالبي علمي، رئيس مجلس النواب في الولاية السابقة، أمله في البقاء في هذا المنصب.