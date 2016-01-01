الزهاري : لا لاستوزار المتورطين في ملفات الفساد أو الواردة أسماؤهم في تقارير المجلس الأعلى للحسابات ( الفيديو )
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
خلال مداخلته التي ألقاها بأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال أول أمس السبت ، صب السيد محمد الزهاري ، الفاعل الحقوقي البارز ، جام غضبه على التهافت المفرط لبعض الأسماء الاستقلالية التي تسعى جاهدا من أجل الحصول على إحدى الحقائب الوزارية المخصصة لحزب الاستقلال ، بعد التحالف المزمع عقده مع البيجيدي .
في هذا الإطار ، أكد الزهاري علانية وأمام مرأى و مسمع الحاضرين في هذا اللقاء ، أن المرحلة لا تسمح بإستوزار من سبق لهم الاستفادة من ذلك خلال الحكومات السابقة ، في إشارة واضحة لكل من ياسمينة بادو ، كريم غلاب ، عبد الصمد قيوح ...
كما أكد على أنه من المستحيل بما كان ، استوزار من يشتبه في تورطهم في ملفات الفساد أو الذين أشير إلى أسمائهم في تقارير المجلس الأعلى للحسابات ، مع إدانته الشديدة و المطلقة لكل من يهدف إلى بلقنة المشهد الحزبي ، بكيان يتغذى بـ "الدوباج المخزني " ، ولا لمؤامرة الصمت لقبول رقم 102 ، فلا شرعية لحرث قيصري بجرار سينبت أعشابا ضارة ستزيد من إفساد السياسة في هذا الوطن ، يختم الزهاري .
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