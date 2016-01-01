100 طعن في انتخابات 7 أكتوبر أغلبها ضد هذا الحزب
أخبارنا المغربية :
بلغ عدد الطعون التي تقدمت بها أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وهي تتوفر مجتمعة على ثلثي مقاعد مجلس النواب أكثر من 100 طعن، إلى غاية زوال أمس الإثنين، آخر موعد لوضع الطعون لدى المجلس الدستوري.
وكشفت خريطة الدوائر المطعون فيها أن الاتحاديين والتقدميين والبيجيديين استهدفوا بالأساس ممثلي البام.
وحسب مصدر من "البيجيدي" فإن الطعون المقدمة من لدن حزبه إلى المجلس الدستوري أقل من "40 طعنا"، وفق ما نشرته يومية "أخبار اليوم" في عدد اليوم الثلاثاء.
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