العثماني : حزب البام يجب أن يحل نفسه و هذه شروط تفاوضنا مع الأحرار
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طلب سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لـ"حزب العدالة والتنمية"، من حزب "الأصالة والمعاصرة" أن يحل نفسه، مشددا على أنه "لولا نزاهة الدولة لما فاز البيجدي بالانتخابات التشريعية".
و قال العثماني في حواره مع يومية المساء، أنهم في الحزب لم يتوقعوا الحصول على 125 مقعداً، مؤكداً على أن وزارة الداخلية تعاملت بشفافية مع الانتخابات.
وبخصوص مشاورات تشكيل الحكومة، قال العثماني إن التفاوض مع حزب "التجمع الوطني للأحرار" مشروط بتغيير القيادة الجديدة لمواقفها من "حزب العدالة والتنمية".
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