الطالبي العلمي متشبث بالعودة إلى رئاسة مجلس النواب

أخبارنا المغربية

يخوض رشيد الطالبي العلمي حملة كبيرة وسط حزب "التجمع الوطني للأحرار" وفي عدة دوائر من أجل أن يبقى رئيسا لمجلس النواب، لدرجة ترويجه أن الدولة تريده أن يبقى في هذا المنصب.

و قالت يومية المساء ، أنه في حال حصل اتفاق بين "الأحرار" وبنكيران للدخول إلى الحكومة سيجرى الحديث عن عودة مصطفى المنصوري لهذا المنصب أو مباركة بوعيدة، لأنه من المستبعد أن يعود العلمي لمنصبه لأنه أحرق جميع أوراقه حينما قام باستدعاء عبد الله بوانو بسبب اتهامه بإنشاء علاقة حميمية مع البرلمانية اعتماد الزاهدي.