بنكيران يفكك ارتباط الاستقلال بالاتحاد الاشتراكي

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بدأ حزب الاستقلال يأخذ مسافة في تحالفه مع الاتحاد الاشتراكي، الذي لم يحسم في خيار المشاركة في الحكومة، بينما تضغط قواعد شباط على الحزب لاستعادة مقعده في الأغلبية المرتقبة.

ووفق مصادر مطلعة فإن موقف حزب الاستقلال يلتقي مع رغبة عبد الإله بنكيران ، رئيس الحكومة المكلف، في عزل الاتحاد الاشتراكي بما يشجع على التقارب أكثر مع التجمع الوطني للأحرار.

وأضافت المصادر ذاتها أن بنكيران لن تكون مهمته سهلة في تشكيل حكومة يشارك فيها الحزبان معا، بالنظر إلى التوترات الشديدة التي عاشتها علاقة العدالة والتنمية مع الحزبين، سيما في النصف الثاني من الولاية الحكومية، وفق ما نشرت يومية "الصباح" في عددها الصادر اليوم السبت..