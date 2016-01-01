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رسميا...انتخاب عزيز أخنوش بالأغلبية رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 3 دقيقة مضت
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رسميا...انتخاب عزيز أخنوش بالأغلبية رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار

 

تم انتخاب عزيز أخنوش بالأغلبية رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار وذلك خلال المؤتمر الاستثنائي الذي عقده الحزب اليوم السبت بمدينة بوزنيقة.

وجاء انتخاب اخنوش بعد حصوله على 1707 صوتا مقابل 98 صوتا لمنافسه رشيد ساسي.

ويخلف أخنوش في هذا المنصب الرئيس السابق للحزب صلاح الدين مزوار الذي قدم استقالته على خلفية النتائج التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية الاخيرة.

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