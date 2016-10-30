يتيم و بوانو أبرز المرشحين للاستوزار باسم البيجيدي، و بنكيران يضع خطا أحمر على حامي الدين
أخبارنا المغربية
تضمنت لائحة المرشحين للاستوزار في حزب العدالة والتنمية محمد يتيم، وعبد الصمد الإدريسي، وعبد الله بوانو، وإدريس الصقلي، وبثينة القروري، وأمينة ماء العينين، ونبيل الشيخي، وحسن العمراني، رئيس شبكة الأطر، وعبد الحق العربي، مستشار بنكيران، وعبد العالي حامي الدين.
وذكرت "الأسبوع الصحافي" أن بنكيران وضع خطا أحمر على استوزار حامي الدين تفاديا لاستفزازات ومشاكل جديدة، مذكرا المدافعين عنه بواقعة تلميح الاعتراض الذي سبق أن تلقاه عندما فكر في تنصيبه داخل المحكمة الدستورية قبل ستة أشهر، قبل أن يعوضه المحامي عبد الصادق، ومؤكدا أن "خصوم حامي الدين لن يصمتوا في قضية اتهامه بقتل أيت الجيد".
و في سياق متصل لم يرد عبد الإله بنكيران تكرار تجربة 2011، حين أخذ بغتة الديوان الملكي يطلب منه لائحة الوزراء ومسطرة اختيارهم ثقيلة، لهذا جمع المجلس الوطني لحزبه لتليين شروط اختيار الوزراء وإعطائه كأمين عام هامشا أكبر في الموضوع.
و صرح قيادي من داخل "البيجيدي" للأسبوعية ذاتها، عقب أشغال المجلس الوطني، الذي انتخب 40 عضوا من المنتظر أن يجتمعوا مع أعضاء الأمانة العامة برئاسة الأمين العام لاختيار وزراء الحزب في الحكومة المقبلة، قائلا: "إذا أراد الأمين العام أن يقترح اسما رغم أن الجميع يرفضه فستجد الجواب نعم في المسطرة، وإذا أراد أن يعارض شخصا ستجد الجواب أيضا هو نعم.. هو يملك صلاحية أن يفعل ما يشاء .. مسطرتنا تحقق للأمين العام "يدير لي بغا"".
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عدد التعليقات (1 تعليق)
وآمادا لا يتم ادماج متلا وزارة الصناعة التقليدية والسياحة
وزارة العدل والاسرة والتضامن
وزارة الخارجية والتعاون وشؤون المهاجرين لمادا انتداب وزير مكلف بالشؤون المهاجرين مع العلم ان وزارة الخارجية فيها 3 وزراء أعباد الله 3
وزارة الطاقة المعادن والبيئة والماء
المهم يجيب تقليص الوزراء الى 20 او 22 وزيرا على أقصى تقدير
لانه ليس من الصواب ان يكون عدد الوزراء في الصين الشعيبة التي يبلغ عدد سكانها مليار ونصف مليار نسمة ونحن في المغرب الدي بلغ فيه الفقر أشده 70 وزيرا هدا غير مقبول بتاتا
متلا وزارة التربية الوطنية يجب إدماجها مع التعليم العالي والبحت العلمي وان تصبح وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحت العلمي
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