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عاجل .. بهذه الطريقة اختار بنكيران ان يتعامل مع قضية محسن فكري

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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عاجل .. بهذه الطريقة اختار بنكيران ان يتعامل مع قضية محسن فكري

اخبارنا المغربية : الرباط

خرج رئيس الحكومة و الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، عبد الاله بنكيران، عن صمته بخصوص حادث الحسيمة المفجع ، حيث عبر عن أسفه الشديد لوفاة بائع السمك محسن فكري، مساء أمس الجمعة، مطحونا داخل شاحنة ازبال بمدينة الحسيمة.

و دعا بنكيران في رسالة نشرت على الموقع الرسمي للبيجيدي ، كافة أعضاء الحزب و المتعاطفين إلى عدم الاستجابة بأي شكل من الأشكال لأي احتجاج بخصوص هذا الحادث، بعد الدعوات التي اطلقتها عدة جمعيات مدنية و نشطاء على مواقع التواصل للخروج الى الشارع احتجاجا على ما وقع.

و في ما يلي نص الرسالة :

إن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إذ يعبر عن أسفه الشديد للحادث المؤلم لوفاة بائع السمك بمدينة الحسيمة المرحوم محسن فكري، مساء أمس الجمعة، والذي فتح بشأنه بحث من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي انتقلت لعين المكان لهذه الغاية، فإنه يوجه كافة الأخوة والأخوات أعضاء الحزب ومتعاطفيه إلى عدم الاستجابة بأي شكل من الأشكال لأي احتجاج بخصوص هذا الحادث المأساوي.

والسلام

وحرر بالرباط في: 27 محرم 1438 ه الموافق 29 أكتوبر 2016

الإمضاء

الأمين العام 

عبد الاله بنكيران

 

 

 

 

 

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