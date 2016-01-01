عاجل .. بهذه الطريقة اختار بنكيران ان يتعامل مع قضية محسن فكري
اخبارنا المغربية : الرباط
خرج رئيس الحكومة و الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، عبد الاله بنكيران، عن صمته بخصوص حادث الحسيمة المفجع ، حيث عبر عن أسفه الشديد لوفاة بائع السمك محسن فكري، مساء أمس الجمعة، مطحونا داخل شاحنة ازبال بمدينة الحسيمة.
و دعا بنكيران في رسالة نشرت على الموقع الرسمي للبيجيدي ، كافة أعضاء الحزب و المتعاطفين إلى عدم الاستجابة بأي شكل من الأشكال لأي احتجاج بخصوص هذا الحادث، بعد الدعوات التي اطلقتها عدة جمعيات مدنية و نشطاء على مواقع التواصل للخروج الى الشارع احتجاجا على ما وقع.
و في ما يلي نص الرسالة :
إن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إذ يعبر عن أسفه الشديد للحادث المؤلم لوفاة بائع السمك بمدينة الحسيمة المرحوم محسن فكري، مساء أمس الجمعة، والذي فتح بشأنه بحث من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي انتقلت لعين المكان لهذه الغاية، فإنه يوجه كافة الأخوة والأخوات أعضاء الحزب ومتعاطفيه إلى عدم الاستجابة بأي شكل من الأشكال لأي احتجاج بخصوص هذا الحادث المأساوي.
والسلام
وحرر بالرباط في: 27 محرم 1438 ه الموافق 29 أكتوبر 2016
الإمضاء
الأمين العام
عبد الاله بنكيران
شاشة أخبارنا
لأنه اختار " الحلال " .. كان مصيره " الطحن " على شاكلة الأزبال
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية في بلدك كالمغرب ، أضحت أشياء كثيرة تقع بشكل يومي ، تستدعي فعلا نقاشا كبيرا و موسعا ، لا سيما فيما ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟