بالصور: وفد من الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية يزور أسرة المرحوم محسن فكري

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قام وفد من الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية بزيارة أسرة المرحوم محسن فكري و على رأسهم سعد الدين العثاني، عبدالعزيز رباح ، مصطفى الخلفي ، إضافة إلى إدعمار رئيس حضرية تطوان و كذا أعضاء الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية.