بالصور: وفد من الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية يزور أسرة المرحوم محسن فكري
أخبارنا المغربية
قام وفد من الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية بزيارة أسرة المرحوم محسن فكري و على رأسهم سعد الدين العثاني، عبدالعزيز رباح ، مصطفى الخلفي ، إضافة إلى إدعمار رئيس حضرية تطوان و كذا أعضاء الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية.
شاشة أخبارنا
بالصور : مقابلة الوداد و الجديدة تشهد واحدة من أكبر فضائح البطولة الوطنية في زمن الإحتراف
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية تداول رواد الفيسبوك ، صورا صادمة ، لمشاهد أعقبت المقابلة التي استقبل فيها فريق الوداد البيضاوي بملعب الفتح الرباط ، فريق ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟