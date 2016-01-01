الرئيسية | سياسة | دبلوماسية أمريكية تلتقي أميناتو حيدار بالعيون

دبلوماسية أمريكية تلتقي أميناتو حيدار بالعيون

بواسطة أخبارنا المغربية 52 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
دبلوماسية أمريكية تلتقي أميناتو حيدار بالعيون دبلوماسية أمريكية تلتقي أميناتو حيدار بالعيون

أخبارنا المغربية 

عقدت المكلفة بالشؤون السياسية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب لقاء بمنزل أميناتو حيدار بالعيون.

وحسب ما نقلته يومية "الأخبار" عن مصدر وصفته بالمطلع ، فإن الدبلوماسية الأميركية هايدر شيز التقت بالعيون يوم الخميس الماضي بأعضاء من المكتب التنفيذي لما يسمى ب"تجمع المدافعين على الصحراويين عن حقوق الإنسان" المعروف اختصارا ب"الكوديسا" الذي تترأسه أميناتو حيدار.

و تأتي زيارة شيز في سياق الحديث عن تقرير حقوقي جديد تعده وزارة الخارجية الأمريكية، الذي يروم الكشف عن وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية التي كانت دوما مثار جدل بين المغرب وأمريكا.

مجموع المشاهدات: 765 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات