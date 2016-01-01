دبلوماسية أمريكية تلتقي أميناتو حيدار بالعيون

أخبارنا المغربية

عقدت المكلفة بالشؤون السياسية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب لقاء بمنزل أميناتو حيدار بالعيون.

وحسب ما نقلته يومية "الأخبار" عن مصدر وصفته بالمطلع ، فإن الدبلوماسية الأميركية هايدر شيز التقت بالعيون يوم الخميس الماضي بأعضاء من المكتب التنفيذي لما يسمى ب"تجمع المدافعين على الصحراويين عن حقوق الإنسان" المعروف اختصارا ب"الكوديسا" الذي تترأسه أميناتو حيدار.

و تأتي زيارة شيز في سياق الحديث عن تقرير حقوقي جديد تعده وزارة الخارجية الأمريكية، الذي يروم الكشف عن وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية التي كانت دوما مثار جدل بين المغرب وأمريكا.