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بنكيران حائر أمام رغبة 6 أحزاب المشاركة في الحكومة

بواسطة أخبارنا المغربية 4 دقيقة مضت
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بنكيران حائر أمام رغبة 6 أحزاب المشاركة في الحكومة

أخبارنا المغربية 

 لم تتفق قيادة المصباح بعد على خيارات للتوصل إلى تحالف حكومي يحقق الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية.

و قالت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن عبد الإله بنكيران  رئيس الحكومة المعين وجد نفسه وسط دوخة سياسية، جراء تكاثر طلبات المشاركة في الحكومة والاستوزار من خارج الأحزاب.

و قالت نفس اليومية أن بنكيران وجد نفسه أمام طلب حزب الاستقلال وحليفه الاتحاد الاشتراكي في مواجهة طلب الأحرار وحليفه الاتحاد الدستوري، علاوة على الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهي 6 طلبات للمشاركة في الحكومة تنضاف إلى الحزب السابع الذي هو العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي.

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