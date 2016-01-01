بنكيران حائر أمام رغبة 6 أحزاب المشاركة في الحكومة

أخبارنا المغربية

لم تتفق قيادة المصباح بعد على خيارات للتوصل إلى تحالف حكومي يحقق الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية.

و قالت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين وجد نفسه وسط دوخة سياسية، جراء تكاثر طلبات المشاركة في الحكومة والاستوزار من خارج الأحزاب.

و قالت نفس اليومية أن بنكيران وجد نفسه أمام طلب حزب الاستقلال وحليفه الاتحاد الاشتراكي في مواجهة طلب الأحرار وحليفه الاتحاد الدستوري، علاوة على الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهي 6 طلبات للمشاركة في الحكومة تنضاف إلى الحزب السابع الذي هو العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي.