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الاتحاد الدستوري يصدر بلاغا يوضح فيه حقيقة تحالفه مع الأحرار

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
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الاتحاد الدستوري يصدر بلاغا يوضح فيه حقيقة تحالفه مع الأحرار

أخبارنا المغربية 

خرج حزب الاتحاد الدستوري عن صمته بعد تعرضه للانتقادات على إثر  مبادرة التقارب بينه وبين حزب التجمع الوطني للأحرار وتشكيل فريق مشترك معه في مجلس النواب، في اتجاه بناء تحالف بين الحزبين.

و أكد الحزب في بيان صادر عنه،  أن التحالف بين حزبين أو أكثر،  أمر مشروع وقانوني من حق اي حزب ان يقدم عليه، كما أن  الاتحاد الدستوري يتقاسم مع حزب التجمع الوطني للاحرار التوجه الفكري، ويتكامل معه من حيث  الاهداف والتطلعات، وينسجم معه من حيث البرامج. ومن حقه بالتالي أن يتقاسم معه الرؤية في تشكيل الحكومة القادمة.

و أوضح البلاغ أن من ينتقدون هذا التحالف أو يقرؤونه بقراءتهم الخاصة، مجانبون  للصواب، ومتعارضون مع القانون.

وانطلاقا من هذا كله فإن الاتحاد الدستوري، ، يعرب عن تشبثه باعتماد رؤية مشتركة مع حزب التجمع الوطني للأحرار في مرحلة تشكيل الحكومة القادمة ، ويعلن عن تضامنه الكامل والمشروع معه إزاء هذه المرحلة.

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