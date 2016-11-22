وزير خارجية البحرين : تاريخ المغرب ناصع و لن ترقى حركة انفصالية فاشلة إلى مقامه
أعلن وزير خارجية البحرين ، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مساء الثلاثاء، انسحاب بلاده والسعودية والإمارات والمغرب ودول أخرى، لم يحدد اسمها، من القمة العربية- الأفريقية، المقرر عقدها في غينيا الاستوائية ، الأربعاء.
وكتب وزير خارجية البحرين، في حسابه على «تويتر»: «المغرب والبحرين والسعودية والإمارات ودول أخرى تنسحب من القمة العربية الأفريقية، تضامنًا مع المغرب لإصرار القائمين على دعوة بوليساريو».
وأضاف أن «المملكة المغربية تاريخها ناصع في مساندة الدول الأفريقية وقت الحاجة، ولن ترقى حركة انفصالية فاشلة إلى مقامها العزيز وموقفها الشهم الكريم».
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (1 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟