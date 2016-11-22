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وزير خارجية البحرين : تاريخ المغرب ناصع و لن ترقى حركة انفصالية فاشلة إلى مقامه

بواسطة أخبارنا المغربية 52 دقيقة مضت
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وزير خارجية البحرين : تاريخ المغرب ناصع و لن ترقى حركة انفصالية فاشلة إلى مقامه

أعلن وزير خارجية البحرين ، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مساء الثلاثاء، انسحاب بلاده والسعودية والإمارات والمغرب ودول أخرى، لم يحدد اسمها، من القمة العربية- الأفريقية، المقرر عقدها في غينيا الاستوائية ، الأربعاء.

وكتب وزير خارجية البحرين، في حسابه على «تويتر»: «المغرب والبحرين والسعودية والإمارات ودول أخرى تنسحب من القمة العربية الأفريقية، تضامنًا مع المغرب لإصرار القائمين على دعوة بوليساريو».

وأضاف أن «المملكة المغربية تاريخها ناصع في مساندة الدول الأفريقية وقت الحاجة، ولن ترقى حركة انفصالية فاشلة إلى مقامها العزيز وموقفها الشهم الكريم».

 

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1 | محمد
تحية خالصة لكل من يساندنا في قضيتنا العادلة
مقبول مرفوض
20
تقرير كغير لائق 2016/11/22 - 09:35
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