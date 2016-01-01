هذا موقف أمين جامعة الدول العربية بشأن انسحاب المغرب و دول عربية من قمة مالابو

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أحمد أبو الغيط، عن تفهمه وتأييده للموقف الذي عبرت عنه الدول التي لم تشارك في أشغال القمة العربية الإفريقية بمالابو ، والمتمثل في التمسك بالضوابط التي سبق العمل بها في القمتين السابقتين اللتين عقدتا في سرت في عام 2010 وفي الكويت في عام 2013" .



وقال المتحدث الرسمي باسم الجامعة ، محمود عفيفي ، في بيان اليوم الأربعاء، إن أبو الغيط ،أكد في كلمته في افتتاح أشغال القمة العربية-الإفريقية،أن عدم القدرة على تسوية الإشكال الذي أعاق العملية التحضيرية لهذا الحدث ، "أدى، وبمزيد من الأسف، إلى عدم مشاركة مجموعة هامة من الدول أعضاء جامعة الدول العربية في أعمال القمة".



وأعلن المغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان والأردن واليمن والصومال انسحابها من القمة العربية الإفريقية الرابعة التي تحتضنها جمهورية غينيا الاستوائية، وذلك بسبب "وضع علم ويافطة باسم كيان وهمي داخل قاعات الاجتماعات" ،في حين أن من بين هذه الضوابط، المنبثقة عن احترام الوحدة الترابية للبلدان، أن تقتصر المشاركة في الأنشطة التي تجمع الطرفين على الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة.