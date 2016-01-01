المغرب يشكر الدول المتضامنة والمنسحبة من القمة العربية الإفريقية

أخبارنا المغربية : الرباط

عبر المغرب عن شكره للدول التي دعمت موقفه خلال اجتماعات القمة العربية الأفريقية، المنعقدة أول أمس الأربعاء بمالابو ، من خلال الانسحاب بسبب مشاركة وفد "البوليساريو".

و في ما يلي بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية الصادر بهذا الخصوص :