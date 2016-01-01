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موريتانيا تعتبر انسحاب بعض الدول من قمة "مالابو" أمرا غير ضروري

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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موريتانيا تعتبر انسحاب بعض الدول من قمة "مالابو" أمرا غير ضروري موريتانيا تعتبر انسحاب بعض الدول من قمة "مالابو" أمرا غير ضروري

أخبارنا المغربية : الرباط 

قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، في رده على سؤال حول موقف بلاده من انسحاب بعض الدول العربية من القمة العربية الافريقية بسبب حضور "البوليساريو" ، "ان موريتانيا كما هو معلوم ترأس الجامعة العربية في هذه الدورة الا أن الجهة المنظمة والمستضيفة هي الاتحاد الافريقي وبالتالي فانه هو من يقرر من يشارك ومن لايشارك وليس موريتانيا كرئيس للجامعة العربية".

و أضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية في تصريح أمس الخميس بنواكشوط نقلته وكالة الانباء المحلية ، " انه كان يمكن أن لاتكون هناك انسحابات لأن الدولة التي اعترض على وجودها لم تدعى ولم تحضر ، مبينا أنهم مع ذلك يحترمون ويقدرون لمن انسحبوا مواقفهم كما نحترم مواقف الذين بقوا والقمة تمت واتخذت فيها القرارات ونأمل أن تعالج مثل هذه المواقف بحكمة في القمة العربية الافريقية القادمة إنشاء الله".

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