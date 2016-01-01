لقاء بين بنكيران و لشكر لتلطيف الأجواء بينهما

أخبارنا المغربية ــ الرباط

استقبل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين، قبل قليل، إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدعوة من الأول.

و ذكر الموقع الرسمي للبيجدي أن اللقاء الذي دام زهاء ساعة، مر في أجواء إيجابية، وتناولت المناقشة مسار تشكيل الحكومة.

هذا وتوج اللقاء بتسجيل تقدم مهم في مواقف الطرفين حيث أصبحت اليوم أكثر تقاربا، كما أن الوضعية بخصوص المشاركة في الحكومة تحسنت عن السابق.