اليازغي : مسؤولية "البلوكاج" يتحملها عبد الإله بنكيران

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قال محمد اليازغي، القيادي الاتحادي، إن مسؤولية "البلوكاج" الذي تعيشه مشاورات تشكيل الحكومة يتحملها عبد الإله بنكيران والأحزاب السياسية المعنية بالمفاوضات.

و أضاف اليازغي وفق ما جاء في يومية الصباح، أن : "الوضعية الحالية تسير بالبلاد نحو أزمة سياسية".