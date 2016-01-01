رغم الموافقة المبدئية لحزب الوردة، بنكيران ينتظر أخنوش لتشكيل الحكومة

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في الوقت الذي بدأت الغيوم تزول عن العلاقة المتأزمة بين حزب الاتحاد الاشتراكي و العدالة و التنمية بعد اللقاء التاريخي بين زعيميهما يوم أمس، يصر عبدالإله بنكيران على انتظار عزيز أخنوش زعيم حزب الأحرار للدخول في مفاوضات جادة من أجل تشكيل الحكومة.

و يأمل بنكيران في دخول حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة مبررا ذلك، بكون الحزب يتوفر على كفاءات تؤهلهم لتحمل مسؤوليات القطاعات التي يسيرها.

و في الوقت نفسه يحس بنكيران بكون "الدولة العميقة" ترغب أيضا في دخول أخنوش الحكومة المقبلة، و هو ما يجعل بنكيران يتجنب فتح مواجهة معها.

و تحدثت مصادر مطلعة أن بنكيران سيتصل بأخنوش فور عودته من الجولة الافريقية التي يرافق فيها الملك محمد السادس.