رغم الموافقة المبدئية لحزب الوردة، بنكيران ينتظر أخنوش لتشكيل الحكومة
أخبارنا المغربية
في الوقت الذي بدأت الغيوم تزول عن العلاقة المتأزمة بين حزب الاتحاد الاشتراكي و العدالة و التنمية بعد اللقاء التاريخي بين زعيميهما يوم أمس، يصر عبدالإله بنكيران على انتظار عزيز أخنوش زعيم حزب الأحرار للدخول في مفاوضات جادة من أجل تشكيل الحكومة.
و يأمل بنكيران في دخول حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة مبررا ذلك، بكون الحزب يتوفر على كفاءات تؤهلهم لتحمل مسؤوليات القطاعات التي يسيرها.
و في الوقت نفسه يحس بنكيران بكون "الدولة العميقة" ترغب أيضا في دخول أخنوش الحكومة المقبلة، و هو ما يجعل بنكيران يتجنب فتح مواجهة معها.
و تحدثت مصادر مطلعة أن بنكيران سيتصل بأخنوش فور عودته من الجولة الافريقية التي يرافق فيها الملك محمد السادس.
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