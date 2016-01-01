محمد السادس للصحافة الملغاشية : المغرب لا يعطي دروسا لأحد بل يتقاسم معهم تجاربه
نورالدين ثلاج - أخبارنا المغربية :
في رده على أسئلة وسائل الإعلام الملغاشية حول نتائج الزيارات الملكية لعدد من البلدان الإفريقية والمقصود منها، قال الملك محمد السادس إنه أثناء زياراته لمجموعة من الدول أو من خلال المشاريع التي يطلقها بتلك البلدان لا يسعى المغرب إلى إعطاء الدروس لأحد، وإنما بغرض اقتسام تجاربه في مختلف القطاعات والمجالات.
وأكد الملك أن قضايا كبيرة تحتاج منا الاهتمام والعمل لتكون القارة الإفريقية في المكانة اللائقة بها، مضيفا أن النساء، الرجال، والأطفال الذين التقاهم خلال زياراته يمنحونه القوة للاستمرار ومواصلة الطريق لخدمة إفريقيا، حيث يعبرون لجلالته عن اعتزازهم بالانتماء للقارة ، وهو ما تجلى في التي يجب علينا رفع التحدي.
وتعتبر هذه المقابلة الصحفية مع وسائل الإعلام الأجنبية الثانية التي يجريها الملك محمد السادس منذ سنة 2003، والتي تمحورت حول زيارة جلالته لمدغشقر البلد الذي نفيت له العائلة الملكية سنة 1954، وكذا إمارة المؤمنين وانفتاح الإسلام، وكذا عودة المملكة للاتحاد الإفريقي.
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