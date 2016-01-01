هكذا حملت رسالة "بوتفليقة" الأمل في تجاوز الموت السريري بين الرباط والجزائر
أخبارنا المغربية
في الوقت الذي يتزايد فيه الجدل السياسي داخل أوساط النخبة السياسية الجزائرية حول مستقبل العلاقات بين بلدهم والرباط، حرص قصر المرادية على بعث رسالة فيها الكثير من الدبلوماسية والأمل حول إمكانية فتح صفحة جديدة مع الرباط إذا تمكن الطرفان من تجاوز العقدة النفسية التي تتحكم في العلاقات.
و قالت أسبوعية الأيام في عددها الصادر هذا الأسبوع، أن رسالة الرئيس الجزائري تحمل الأمل في إمكانية تجاوز الموت السريري بين الرباط والجزائر، موردة أن بوتفلقة عاد في رسالته إلى الملك محمد السادس إلى تكرار خطاب المصالحة، وإمكانية العيش المشترك بين الطرفين في ظل الوضعية الأمنية والاقتصادية المعقدة التي تعرفها المنطقة، والتي تفرض، حسب المراقبين، العديد من الاكراهات على الطرفين، ربما تكون دافعا على تجاوز عقدة الصحراء، باعتبار أن نقطة الخلاف الرئيسية بين البلدين هي التسوية الممكنة للصراع حول الصحراء.
شاشة أخبارنا
تحذير من أمطار رعدية يومي السبت والأحد ستصل الى 100 ملمتر بهذه المناطق
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أنه من المتوقع أن تهم أمطار وزخات مطرية أحيانا رعدية قوية محليا، قد تصل إلى 100 ملم، يومي السبت والأحد، ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟