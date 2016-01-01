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هكذا حملت رسالة "بوتفليقة" الأمل في تجاوز الموت السريري بين الرباط والجزائر

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
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هكذا حملت رسالة "بوتفليقة" الأمل في تجاوز الموت السريري بين الرباط والجزائر

أخبارنا المغربية 

في الوقت الذي يتزايد فيه الجدل السياسي داخل أوساط النخبة السياسية الجزائرية حول مستقبل العلاقات بين بلدهم والرباط، حرص قصر المرادية على بعث رسالة فيها الكثير من الدبلوماسية والأمل حول إمكانية فتح صفحة جديدة مع الرباط إذا تمكن الطرفان من تجاوز العقدة النفسية التي تتحكم في العلاقات.

و قالت أسبوعية الأيام في عددها الصادر هذا الأسبوع،  أن رسالة الرئيس الجزائري تحمل الأمل في إمكانية تجاوز الموت السريري بين الرباط والجزائر، موردة أن بوتفلقة عاد في رسالته إلى الملك محمد السادس إلى تكرار خطاب المصالحة، وإمكانية العيش المشترك بين الطرفين في ظل الوضعية الأمنية والاقتصادية المعقدة التي تعرفها المنطقة، والتي تفرض، حسب المراقبين، العديد من الاكراهات على الطرفين، ربما تكون دافعا على تجاوز عقدة الصحراء، باعتبار أن نقطة الخلاف الرئيسية بين البلدين هي التسوية الممكنة للصراع حول الصحراء.

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