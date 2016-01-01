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بنكيران: الهدف الأصلي للأحزاب هو الإصلاح و ليس ربح الانتخابات

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بنكيران: الهدف الأصلي للأحزاب هو الإصلاح و ليس ربح الانتخابات

أخبارنا المغربية 

قال عبدالإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية أن الهدف الأصلي للأحزاب السياسية ليس هو ربح الانتخابات لملئ كراسي المسؤولية وقضاء مصالح مناضلي وأعضاء الحزب.

و أكد بنكيران في كلمته خلال لقاء دراسي نظمته مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية يوم أمس السبت، أن هدف الأمة هو الإصلاح الذي يشمل الجميع ويستفيد منه الجميع.

وخاطب بنكيران، مسؤولي مجالس العمالات والأقاليم لحزب العدالة والتنمية، أن تشخيص أسباب الاختلال أو الفساد، جاء من كونكم تعتقدون أن هذا الفساد ترسخ مع الزمن لأسباب كثيرة، منها أن العمل السياسي حاد عن هدفه الأصلي الذي هو الإصلاح إلى الريع والمصالح الشخصية واعتبار العمل السياسي فرصة لتحسين الوضع الشخصي.

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