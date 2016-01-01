أخنوش يعلن من طنجة عن موقفه من المشاركة في الحكومة المقبلة

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أكد عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار أنه مستعد للمشاركة في الحكومة المقبلة التي يقودها عبدالإله بنكيران.

و صرح أخنوش اليوم بطنجة أمام جمع من مناضلي الحزب قائلا :"اللي قرر يخرج إلى المعارضة راه قرر، أما نحن نناقش الآن دخول الحكومة".

وشدد أخنوش في لقائه مع مناضلي حزبه على ضرورة تحلي قيادات الحزب بروح المسؤولية خاصة وأن المرحلة المقبلة تتطلب انفتاحا أكبر على كل الفئات الشعبية .

أمام هذا المستجد، اضطر مناضلو حزب العدالة و التنمية في الموقع الأزرق إلى التخفيف من حدة هجومهم على عزيز أخنوش ، بعد أن قادوا حملة مقاطعة شرسة ضد محطات إفريقيا للبنزين المملوكة لشركاته.