الرئيسية | سياسة | أخنوش يعلن من طنجة عن موقفه من المشاركة في الحكومة المقبلة

أخنوش يعلن من طنجة عن موقفه من المشاركة في الحكومة المقبلة

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أخنوش يعلن من طنجة عن موقفه من المشاركة في الحكومة المقبلة

 

أخبارنا المغربية 

أكد عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار أنه مستعد للمشاركة في الحكومة المقبلة التي يقودها عبدالإله بنكيران.

و صرح أخنوش اليوم بطنجة أمام جمع من مناضلي الحزب قائلا :"اللي قرر يخرج إلى المعارضة راه قرر، أما نحن نناقش الآن دخول الحكومة".

وشدد أخنوش في لقائه مع مناضلي حزبه على ضرورة تحلي قيادات الحزب بروح المسؤولية خاصة وأن المرحلة المقبلة تتطلب انفتاحا أكبر على كل الفئات الشعبية .

أمام هذا المستجد، اضطر مناضلو حزب العدالة و التنمية في الموقع الأزرق إلى التخفيف من حدة هجومهم على عزيز أخنوش ، بعد أن قادوا حملة مقاطعة شرسة ضد محطات إفريقيا للبنزين المملوكة لشركاته.

 
مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات