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هذا هو الشرط الذي سيفرضه أخنوش على وزراء حزبه إن شاركوا في الحكومة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هذا هو الشرط الذي سيفرضه أخنوش على وزراء حزبه إن شاركوا في الحكومة

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

كشف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن الشرط الأساسي الذي وضعه لقبول طلبات الاستوزار من منخرطي الحزب في حال تمت الموافقة على المشاركة في الحكومة المقبلة.

أخنوش أكد أن وزراء الحزب الجدد عليهم أن يخرجوا من مكاتبهم ومنازلهم ويلتقوا بالمواطنين ويتقربوا منهم حتى يحسوا بمعاناتهم ويفهموا بشكل جيد متطلباتهم.

وأضاف أخنوش، الذي يبدو أنه يحاول أن يعطي الحمامة نفسا جديدا، أن أي وزير تجمعي سيخالف هذا التوجه فلا مكان له في الحكومة المقبلة.

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1 | Hut
Hayat
Oui si ça les connards
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/11/27 - 03:46
2 | Abdessamad
Bravo Mr AKHNOUCH
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/11/27 - 04:05
3 | الامير
المملكة العلوية الشريفة
غاي يخرجو عند المواطن و غادي يطلبو التعويض و غادي يتستاجب للطلب ديالهوم و غادي تبقى سنة حسنة ف الحكومات المتعاقبة و غادي يجيو ولاد ولادنا يطالبو باسقاط التعويض وما غاديش يتستاجب ليهوم.
تماما كما نطالب الان بالغاء معاشات و تقاعد الوزراء والحلقة المفرغة تدور
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4
تقرير كغير لائق 2016/11/27 - 04:06
4 | عكاشة أبو حفصة .
اللهم اجعلهم من البطانة الصالحة ااااامين .
بالتوفيق لأستاذعزيز اخنوش ان شاء الله تعالى .
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1
تقرير كغير لائق 2016/11/27 - 04:13
5 | عبد الرحيم
اصلحوا الظوابط
الشرط الوحيدالدي يطلبه المواطن المغربي من الوزراء هو العمل الجدي وتحمل المسؤلية الصحيحة بما في المعني من كلمة والمحاسبة لكل من سولت له نفسه الاخلل بالمسؤولية الدلو تورطه في فساد مالي او إداري .كما يطلب المواطن المغربي ان توفر له الدولة التطبيب والتعليم والنقل والعيش الكريم والأمن والأمان وان تعلم المواطن واجباته اتجاه الاخر ومنها سوف يتعلم ما له وما عليه علي الحكومة ان تسن قوانين وظوابط يخضع لها المواطن لتحد من تهوره في بعض الامور اليومية التي يقترفها ويظن أنه من حقه ما يفعل علينا ان نعيش كبشر مواطن حر إنسان بمعني الكلمة .إلخ. ......
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2
تقرير كغير لائق 2016/11/27 - 09:11
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