هذا هو الشرط الذي سيفرضه أخنوش على وزراء حزبه إن شاركوا في الحكومة
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
كشف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن الشرط الأساسي الذي وضعه لقبول طلبات الاستوزار من منخرطي الحزب في حال تمت الموافقة على المشاركة في الحكومة المقبلة.
أخنوش أكد أن وزراء الحزب الجدد عليهم أن يخرجوا من مكاتبهم ومنازلهم ويلتقوا بالمواطنين ويتقربوا منهم حتى يحسوا بمعاناتهم ويفهموا بشكل جيد متطلباتهم.
وأضاف أخنوش، الذي يبدو أنه يحاول أن يعطي الحمامة نفسا جديدا، أن أي وزير تجمعي سيخالف هذا التوجه فلا مكان له في الحكومة المقبلة.
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عدد التعليقات (5 تعليق)
تماما كما نطالب الان بالغاء معاشات و تقاعد الوزراء والحلقة المفرغة تدور
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