الرئيسية | سياسة | تشكيل الحكومة مسألة وقت، بعد لقاء مرتقب بين بنكيران و أخنوش

تشكيل الحكومة مسألة وقت، بعد لقاء مرتقب بين بنكيران و أخنوش

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تشكيل الحكومة مسألة وقت، بعد لقاء مرتقب بين بنكيران و أخنوش

أخبارنا المغربية 

يبدو أن الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، ترك باب المشاركة في حكومة بنكيران الثانية، مفتوحا بعد لقائه بأعضاء الحزب بطنجة يوم أمس الأحد.

و من المنتظر أن يلتقي رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، و عزيز أخنوش، يوم غد أو بعد غد، للحسم في مشاركة الأحرار في حكومة بنكيران الثانية. 

و أعلن بنكيران عن توفره على أغلبيته الحكومية المقبلة، مع إعلان "الاتحاد الاشتراكي" رسمياً المشاركة في الحكومة، غير أنه سيعود من جديد للتّشاور من جديد مع  أخنوش، بعد مرور ما يزيد عن 48 يوماً على انطلاق المشاورات، لكن هذه المرة بضغط أقل.

 
مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات