تشكيل الحكومة مسألة وقت، بعد لقاء مرتقب بين بنكيران و أخنوش
أخبارنا المغربية
يبدو أن الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، ترك باب المشاركة في حكومة بنكيران الثانية، مفتوحا بعد لقائه بأعضاء الحزب بطنجة يوم أمس الأحد.
و من المنتظر أن يلتقي رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، و عزيز أخنوش، يوم غد أو بعد غد، للحسم في مشاركة الأحرار في حكومة بنكيران الثانية.
و أعلن بنكيران عن توفره على أغلبيته الحكومية المقبلة، مع إعلان "الاتحاد الاشتراكي" رسمياً المشاركة في الحكومة، غير أنه سيعود من جديد للتّشاور من جديد مع أخنوش، بعد مرور ما يزيد عن 48 يوماً على انطلاق المشاورات، لكن هذه المرة بضغط أقل.
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