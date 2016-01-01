هذه هي الأحزاب التي ستشكل الائتلاف الحكومي الجديد لبنكيران
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
علمت أخبارنا من مصادر قيادية في حزب الاستقلال أن عملية اختيار الأحزاب التي ستتحالف فيما بينها لتشكيل الحكومة المقبلة قد انتهت بالفعل ولا ينقصها سوى بعض الرتوشات التي سيضيفها اجتماع بنكيران وأخنوش.
وحسب مصادرنا دائما، فإن الحكومة التي سترى النور قريبا ستتشكل من العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، إذ سيشرع في المرحلة المقبلة في التشاور حول الأسماء التي ستحمل الحقائب الوزارية المخصصة لكل حزب.
هذا وسيكون حزب الحركة الشعبية الخاسر الأكبر إن صحت هذه الأخبار، حيث سيجد نفسه مضطرا للجلوس في كراسي المعارضة الباردة إلى جوار الأصالة والمعاصرة.
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