الرئيسية | سياسة | هذه هي الأحزاب التي ستشكل الائتلاف الحكومي الجديد لبنكيران

هذه هي الأحزاب التي ستشكل الائتلاف الحكومي الجديد لبنكيران

بواسطة أخبارنا المغربية 59 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هذه هي الأحزاب التي ستشكل الائتلاف الحكومي الجديد لبنكيران

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

علمت أخبارنا من مصادر قيادية في حزب الاستقلال أن عملية اختيار الأحزاب التي ستتحالف فيما بينها لتشكيل الحكومة المقبلة قد انتهت بالفعل ولا ينقصها سوى بعض الرتوشات التي سيضيفها اجتماع بنكيران وأخنوش.

وحسب مصادرنا دائما، فإن الحكومة التي سترى النور قريبا ستتشكل من العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، إذ سيشرع في المرحلة المقبلة في التشاور حول الأسماء التي ستحمل الحقائب الوزارية المخصصة لكل حزب.

هذا وسيكون حزب الحركة الشعبية الخاسر الأكبر إن صحت هذه الأخبار، حيث سيجد نفسه مضطرا للجلوس في كراسي المعارضة الباردة إلى جوار الأصالة والمعاصرة.

مجموع المشاهدات: 3594 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات