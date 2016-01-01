و أخيرا بنكيران يلتقي بأخنوش و هذا ما دار بينهما
بواسطة 44 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية
كشفت مصادر مقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار، أن عزيز أخنوش التقى بعبدالإله بنكيران رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء، من أجل مواصلة مشاورات تشكيل الحكومة.
و لم يثمر لقاء اليوم عن أي نتيجة، حيث لم يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي بين الزعيمين، لكن أخنوش مازالت تنتظره رحلة إلى نيجيريا في إطار الجولة الملكية التي يقوم الملك محمد السادس في بعض بلدان افريقيا.
و اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات في الأيام المقبلة للوصول إلى حل توافقي للحسم في الأحزاب المشاركة في الحكومة.
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
قيم هذا المقال
إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية
هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟