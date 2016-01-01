و أخيرا بنكيران يلتقي بأخنوش و هذا ما دار بينهما

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كشفت مصادر مقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار، أن عزيز أخنوش التقى بعبدالإله بنكيران رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء، من أجل مواصلة مشاورات تشكيل الحكومة.

و لم يثمر لقاء اليوم عن أي نتيجة، حيث لم يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي بين الزعيمين، لكن أخنوش مازالت تنتظره رحلة إلى نيجيريا في إطار الجولة الملكية التي يقوم الملك محمد السادس في بعض بلدان افريقيا.

و اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات في الأيام المقبلة للوصول إلى حل توافقي للحسم في الأحزاب المشاركة في الحكومة.