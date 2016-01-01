الرئيسية | سياسة | و أخيرا بنكيران يلتقي بأخنوش و هذا ما دار بينهما

و أخيرا بنكيران يلتقي بأخنوش و هذا ما دار بينهما

بواسطة أخبارنا المغربية 44 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
و أخيرا بنكيران يلتقي بأخنوش و هذا ما دار بينهما

أخبارنا المغربية 

كشفت مصادر مقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار، أن عزيز أخنوش التقى بعبدالإله بنكيران رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء، من أجل مواصلة مشاورات تشكيل الحكومة.

و لم يثمر لقاء اليوم عن أي نتيجة، حيث لم يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي بين الزعيمين، لكن أخنوش مازالت تنتظره رحلة إلى نيجيريا في إطار الجولة الملكية التي يقوم الملك محمد السادس في بعض بلدان افريقيا.

و اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات في الأيام المقبلة للوصول إلى حل توافقي للحسم في الأحزاب المشاركة في الحكومة.

مجموع المشاهدات: 221 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات