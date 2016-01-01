جدل حول مشاركة نواب مغاربة في مؤتمر فلسطيني ويتيم يوضح "مافراسهومش" و فايسبوكيون يردون عليه :" عذر أقبح من زلة"

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

خلقت مشاركة بعض النواب الذين نجحوا في انتخابات 7 اكتوبر في مؤتمر للبرلمانيين بفلسطين ،جدلا كبيرا ،حيث أوضح يتيم على صفحته الفيسبوكية أن النواب المغاربة لم يؤذن لهم بالسفر خارج المغرب ، وأن الذين يشاركون في المؤتمر هم نواب ومستشارون سابقون ، أو الذين لم يتبلغوا بقرار المنع! .

التوضيح اثار سخرية نشطاء فيسبوكيين الذين ردوا على يتيم ،بأن توضيحه عذر أكبر من زلة ، حيث علق أحدهم قائلا:" واش مكاينش تليفون باش تبلغوهم " ، وأضاف اخر :" درتو ليها الطريق ، وراوغتونا بحال دكشي ديال ميسي " .

وهذا توضيح يتيم المثير للجدل :

لم يتم الإذن لاي نائب المنتخبين في اقتراع 7 أكتوبر بالمشاركة في اي نشاط خارج المغرب واغلب المشاركين باستثناء من لم يصلهم المنع في النشاط البرلماني التضامني مع القدس نواب سابقون او بعض المستشارين !!

يتم ترويج خبر مفاده وجود 52 برلماني مغربي من أصل 400 من 40 بلد، مشاركين في مؤتمر "برلمانيون من أجل القدس" ..

والحقيقة ان لم يؤذن لاي نائب برلماني من النواب المنتخبين في السابع من أكتوبر بالمشاركة واغلب المشاركين الا بعض الاستثناءات الذين لم يتوصلوا بالقرار برلمانيون سابقون او مستشارون !!! وكلهم ذهبوا على نفقاتهم الخاص !!

آفات التدوين دون تتثبت !!