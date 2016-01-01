الكويت تكشف سبب عدم انسحابها من القمة العربية الافريقية تضامنا مع المغرب

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قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، إن القادة الخليجيين سيلتقون في العاصمة البحرينية المنامة يوم 6 ديسمبر، و"نحن نتطلع بتفاؤل وأمل لهذه القمة، لأن القمم الخليجية تشكل إضافة لمسيرة مجلس التعاون الخليجي".

وبخصوص وجود عتب مغربي على الكويت لعدم انسحابها من القمة العربية الافريقية بسبب حضور جبهة البوليساريو قال الجارالله، في تصريح صحافي نقلته وسائل اعلام كويتية "موقفنا تجاه المغرب معروف في قضيه الصحراء ودعمنا للمملكة في هذا الموضوع غير محدود وما حدث من انسحابات كنا نتمنى ألا يحصل ولكنه حصل وفي ما يتعلق بعدم انسحاب الكويت من القمه فالكويت لا يمكن أن تنسحب وهي رئيسه القمه الثالثة من الجانب العربي وبالتالي فإن مسؤوليتا أكبر في مسيرة هذا التعاون وفي هذا المؤتمر".

و عبر المتحدث عن تقديره لما قامت به غينيا الاستوائية من دور وجهود حيث أنها لم تدعو جبهة البوليساريو وذلك تقديرا للموقف العربي وتقديرا للاشقاء في المغرب ، مضيفا " حدثت هناك إشكاليات كنا نتمنى ألا تحدث ونتجاوزها ولكن ما حدث حدث ويبقى بالنهاية أننا ندعم ونؤيد ونقف تماما مع أشقائنا في المغرب وهذا موقفنا الدائم مع المملكة".