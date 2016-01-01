شباط يحسم في هوية وزراء حزبه بالحكومة المقبلة و هذه أسمائهم

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

أفادت مصادر مطلعة أن حزب الاستقلال قد حسم بشكل رسمي في هوية وزرائه بالحكومة الجديدة التي سيرأسها حزب العدالة والتنمية ، وذلك بعد سلسلة من المشاورات والتوافقات التي أفضت إلى اختيار الأسماء الإستقلالية التي ستعزز الحكومة المقبلة، وذلك بعد انتهاء مدة استلام الحزب لطلبات الاستوزار ( 50 ) من كافة أعضاء الحزب بحر الحزب الأسبوع الماضي .

ووفق نفس المصادر ، فإن لائحة وزراء حزب الاستقلال المقترحة ، ضمت كل من حميد شباط الأمين العام للحزب، توفيق أحجيرة ،عادل الدويري ، عبد الله البقالي ، رحال المكاوي ، عبد القادر الكيحل و عادل بنحمزة ، لكن مسألة الحسم في العدد النهائي للوزراء الاستقلاليين و أسمائهم لازال مؤقتا حتى اللحظة ، في انتظار ما ستفرزه المشاورات الحكومية التي يجريها عبدالإله بنكيران مع باقي الأحزاب الأخرى .

و من جهة ثانية، تداولت مصادر أخرى إمكانية استوزار كل من نزار البركة ، إلى جانب اسم بارز على مستوى الحزب بالأقاليم الجنوبية ، مدعوما بقوة من حمدي ولد الرشيد القيادي الاستقلالي البارز بالجنوب .