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هذا سبب الغضب المغربي ضد رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي

بواسطة أخبارنا المغربية 46 دقيقة مضت
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هذا سبب الغضب المغربي ضد رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي هذا سبب الغضب المغربي ضد رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي

أخبارنا المغربية :

كشف موقع جزائري نقلا عن دبلوماسي جزائري ، أن سبب غضب المغرب ضد مفوضية الاتحاد الإفريقي، يعود إلى الشروط التي وضعتها لعودة المغرب إلى "الاتحاد الإفريقي".

و أوضح موقع "كل شيء عن الجزائر" نقلا عن ذات المصدر، أن رئيسة المفوضية نكوسازانا دلاميني زوما طلبت من المغرب "التزاما مكتوبا يتضمن القبول صراحة بقيم ومبادئ الاتحاد الأفريقي بما في ذلك احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار والتصديق على ميثاق الإتحاد".

و كانت الخارجية المغربية قد اتهمت في بيان شديد اللهجة رئيسة المفوضية الجنوب افريقية ، بأنها "تسعى لعرقلة قرار المغرب استعادة مكانه الطبيعي والشرعي داخل أسرته المؤسساتية الافريقية".

 
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