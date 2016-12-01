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هذا هو عدد المناصب الوزارية التي اقترحها بنكيران على أخنوش

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 59 دقيقة مضت
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هذا هو عدد المناصب الوزارية التي اقترحها بنكيران على أخنوش

أخبارنا المغربية 

أكدت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن الأسماء التي يتم الترويج لها بالاستوزار، ليست إلا تخمينات، بعدما تداولت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية لائحة  بأسماء الوزراء في الحكومة المقبلة.

و وفق نفس اليومية، فقد رجحت مصادر مقربة من دائرة المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة، أن تكون هناك خارطة طريق، ترسم المعالم الكبرى للفريق الحكومي المقبل، وذلك بتوزيع ثلاثين حقيبة بالتساوي بين "البيجيدي" والكتلة وتحالف "الحمامة والحصان".

وتحمل التركيبة المقترحة إغراء للتجمع الوطني للأحرار بإمكانية تولي 10 حقائب، شريطة القبول ببقاء الاستقلال والتخلي عن الاتحاد الدستوري، وإلا فإنه سيقتسم الحصة معه، وذلك في إشارة إلى أن المشاورات ستضع بنكيران في مواجهة مسألة عدد الوزارات في الحكومة المرتقبة.

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1 | مواطن
الف حساب
اخنوش له وزن ثقيل وخصومه اصبحوا يحسبون له الف والف حساب.
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/12/01 - 11:55
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