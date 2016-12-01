هذا هو عدد المناصب الوزارية التي اقترحها بنكيران على أخنوش
أخبارنا المغربية
أكدت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن الأسماء التي يتم الترويج لها بالاستوزار، ليست إلا تخمينات، بعدما تداولت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية لائحة بأسماء الوزراء في الحكومة المقبلة.
و وفق نفس اليومية، فقد رجحت مصادر مقربة من دائرة المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة، أن تكون هناك خارطة طريق، ترسم المعالم الكبرى للفريق الحكومي المقبل، وذلك بتوزيع ثلاثين حقيبة بالتساوي بين "البيجيدي" والكتلة وتحالف "الحمامة والحصان".
وتحمل التركيبة المقترحة إغراء للتجمع الوطني للأحرار بإمكانية تولي 10 حقائب، شريطة القبول ببقاء الاستقلال والتخلي عن الاتحاد الدستوري، وإلا فإنه سيقتسم الحصة معه، وذلك في إشارة إلى أن المشاورات ستضع بنكيران في مواجهة مسألة عدد الوزارات في الحكومة المرتقبة.
شاشة أخبارنا
هذه نتائج الاختبارات التي أجراها مكتب سلامة المنتوجات الغذائية على "الشعرية الصينية"
أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،اليوم الخميس، أن نتائج تحليل أنواع مختلفة من الأرز و منتوج "الشعرية" المستوردة من دول مختلفة جاءت مطابقة للمعايير، ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (1 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟