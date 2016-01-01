الرئيسية | سياسة | وفد مغربي مشارك في مؤتمر باسبانيا يحتج على بتر جزء من خريطة المغرب

وفد مغربي مشارك في مؤتمر باسبانيا يحتج على بتر جزء من خريطة المغرب

بواسطة أخبارنا المغربية 14 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

أخبارنا المغربية : جواد الشهباوي 

استقبل اليوم الجمعة 2 دجنبر 2016، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات ببرشلونة، على هامش المؤتمر الدولي للتنمية الاقتصادية بشمال إفريقيا باسبانيا، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بجهة فاس مكناس بدر الطاهري، الذي يترأس وفدا مغربيا هاما يضم حمزة بنعبد الله، والعراقي مهدي.

وتباحث الجانبان في مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا سبل تعزيز التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس، ونظيرتها ببرشلونة.

من جهة أخرى عرف المؤتمر احتجاج الوفد المغربي، على بتر جزء من خريطة المملكة المغربية، الشيء الذي جعل المنظمين يقدمون اعتذارا رسميا، للوفد المغربي الذي أصر على تصحيح الوضع قبل استئناف أشغال المؤتمر.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات