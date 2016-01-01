وفد مغربي مشارك في مؤتمر باسبانيا يحتج على بتر جزء من خريطة المغرب

أخبارنا المغربية : جواد الشهباوي

استقبل اليوم الجمعة 2 دجنبر 2016، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات ببرشلونة، على هامش المؤتمر الدولي للتنمية الاقتصادية بشمال إفريقيا باسبانيا، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بجهة فاس مكناس بدر الطاهري، الذي يترأس وفدا مغربيا هاما يضم حمزة بنعبد الله، والعراقي مهدي.

وتباحث الجانبان في مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا سبل تعزيز التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس، ونظيرتها ببرشلونة.

من جهة أخرى عرف المؤتمر احتجاج الوفد المغربي، على بتر جزء من خريطة المملكة المغربية، الشيء الذي جعل المنظمين يقدمون اعتذارا رسميا، للوفد المغربي الذي أصر على تصحيح الوضع قبل استئناف أشغال المؤتمر.