رؤساء المكاتب الانتخابية وأعضاؤهم غاضبون ويطالبون الداخلية بالافراج عن مستحقاتهم المالية
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
طالب عدد من رؤساء مكاتب التصويت وأعضاؤهم ببني ملال ، وزارة الداخلية بالافراج عن مستحقاتهم المالية ، واستغربوا لهذا التأخير الغير مبرر ، لاسيما بعدما أدت وزارة حصاد المستحقات المالية للقياد وأعوان السلطة ، فيما استثنتهم من العملية .
وكانت وزارة الداخلية قد جندت الآلاف من رؤساء المكاتب و نوابهم و اعضائهم بمكاتب التصويت ، وذلك من أجل ضمان مرور عملية التصويت بشكل سلس ،ووفرت كل الوسائل المادية و اللوجيستيكية اللازمة ،وأكدت على انها قد خصصت ميزانية مهمة لمرور اقتراع 7 أكتوبر في احسن الظروف.
إلا أنه لحد الان ،وبعد مرور حوالي شهرين على اجراء الانتخابات ، لم يتوصل هؤلاء الرؤساء وأعضاء ونواب مكاتب التصويت بمستحقاتهم المالية التي بذمة الداخلية .
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