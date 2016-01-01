الرئيسية | سياسة | رؤساء المكاتب الانتخابية وأعضاؤهم غاضبون ويطالبون الداخلية بالافراج عن مستحقاتهم المالية

رؤساء المكاتب الانتخابية وأعضاؤهم غاضبون ويطالبون الداخلية بالافراج عن مستحقاتهم المالية

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
رؤساء المكاتب الانتخابية وأعضاؤهم غاضبون ويطالبون الداخلية بالافراج عن مستحقاتهم المالية

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس 

طالب عدد من رؤساء مكاتب التصويت وأعضاؤهم  ببني ملال ، وزارة الداخلية بالافراج عن مستحقاتهم المالية ، واستغربوا لهذا التأخير الغير مبرر ، لاسيما بعدما أدت وزارة حصاد المستحقات المالية للقياد وأعوان السلطة ، فيما استثنتهم من العملية .

وكانت وزارة الداخلية قد جندت الآلاف من رؤساء المكاتب و نوابهم و اعضائهم بمكاتب التصويت ، وذلك من أجل ضمان مرور عملية التصويت بشكل سلس  ،ووفرت كل الوسائل المادية و اللوجيستيكية اللازمة ،وأكدت على انها قد خصصت ميزانية مهمة لمرور اقتراع 7 أكتوبر في احسن الظروف.

إلا أنه لحد الان ،وبعد مرور حوالي شهرين على اجراء الانتخابات ، لم يتوصل هؤلاء الرؤساء وأعضاء ونواب مكاتب التصويت بمستحقاتهم المالية التي بذمة الداخلية .

مجموع المشاهدات: 368 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات