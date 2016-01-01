الرئيسية | سياسة | طرد مستشارة منتمية للعدالة و التنمية بعد تصويتها على حزب الحمامة

طرد مستشارة منتمية للعدالة و التنمية بعد تصويتها على حزب الحمامة

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
طرد مستشارة منتمية للعدالة و التنمية بعد تصويتها على حزب الحمامة

أخبارنا المغربية 

قررت  لجنة التحكيم الجهوية، التابعة للكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، طرد مستشارة جماعية باسم الحزب بالجماعة الترابية آيت وادريم بعد إقدامها على التصويت لفائدة مرشح التجمع الوطني للأحرار لرئاسة الجماعة.

و قالت يومية المساء، استنادا لمصادرها أنه بعد قرار عزل الرئيس السابق للجماعة جراء العقوبات الحبسية التي صدرت في حقه وسقوطه بعد الطعن في نتائج الانتخابات الخاصة بالدائرة الرابعة التي ترشح بها، تمت إعادة الانتخابات داخل الجماعة، فتقدم كل من التجمع والعدالة بمرشحيهما، فحصل مرشح التجمع الوطني للأحرار على عشرة أصوات، في حين حصل منافسه من العدالة والتنمية على أربعة أصوات، حيث لم تصوت المستشارة لفائدة حزبها الذي يتوفر على خمسة أصوات داخل المجلس، وهو ما أثار حفيظة باقي مستشاري الحزب، الذين طالبوا بإحالتها على لجنة التحكيم الجهوية.

و تم تعليل قرار الطرد بأن ما قامت به المستشارة المذكورة يعتبر مخالفة صريحة للقوانين الداخلية للحزب ولأخلاقيات الممارسة السياسية.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات