طرد مستشارة منتمية للعدالة و التنمية بعد تصويتها على حزب الحمامة

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قررت لجنة التحكيم الجهوية، التابعة للكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، طرد مستشارة جماعية باسم الحزب بالجماعة الترابية آيت وادريم بعد إقدامها على التصويت لفائدة مرشح التجمع الوطني للأحرار لرئاسة الجماعة.

و قالت يومية المساء، استنادا لمصادرها أنه بعد قرار عزل الرئيس السابق للجماعة جراء العقوبات الحبسية التي صدرت في حقه وسقوطه بعد الطعن في نتائج الانتخابات الخاصة بالدائرة الرابعة التي ترشح بها، تمت إعادة الانتخابات داخل الجماعة، فتقدم كل من التجمع والعدالة بمرشحيهما، فحصل مرشح التجمع الوطني للأحرار على عشرة أصوات، في حين حصل منافسه من العدالة والتنمية على أربعة أصوات، حيث لم تصوت المستشارة لفائدة حزبها الذي يتوفر على خمسة أصوات داخل المجلس، وهو ما أثار حفيظة باقي مستشاري الحزب، الذين طالبوا بإحالتها على لجنة التحكيم الجهوية.

و تم تعليل قرار الطرد بأن ما قامت به المستشارة المذكورة يعتبر مخالفة صريحة للقوانين الداخلية للحزب ولأخلاقيات الممارسة السياسية.