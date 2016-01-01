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بنكيران يلتقي السفير الروسي للإعتذار عن تصريحاته

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بنكيران يلتقي السفير الروسي للإعتذار عن تصريحاته بنكيران يلتقي السفير الروسي للإعتذار عن تصريحاته

أخبارنا المغربية : الرباط 

من المرتقب أن يلتقي رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، السفير الروسي بالرباط فاليري فروبييف، غدا بالرباط، من أجل تطويق أزمة تصريحاته حول دور روسيا في الحرب الدائرة بسوريا.

وكان بنكيران قد قال في تصريح صحافي لوكالة "قدس بريس إنترناشيونال للأنباء"، أن "ما يجري من تصعيد عسكري من النظام السوري وحلفائه في حلب، يدمي القلب، وغير قابل للفهم". 

وأضاف قائلا: "أحث روسيا على أن تكون قوة لحل الأزمة في سورية لا بأن تكون طرفا فيها"، قبل أن يتساءل: "لماذا تدمر روسيا سورية بهذا الشكل؟ كان يمكن لروسيا أن تتدخل لإيجاد حل للأزمة وليس لتعميقها".

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