"البـام" يعزي عبد الإله بنكيران في وفاة والدته
أخبارنا المغربية
قدم حزب الأصالة والمعاصرة تعازيه لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بعد وفاة والدته مفتاحة الشامي، مساء أمس الإثنين.
و جاء في نص التعزية التي نشرها الحزب على موقعه الرسمي بالانترنت : "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى حزب الأصالة والمعاصرة نبأ وفاة السيدة مفتاحة الشامي، والدة السيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف وأمين عام حزب العدالة والتنمية، بعد صراع للمرحومة مع المرض".
وأضاف "وإذ نسأل الله العلي القدير للفقيدة الرحمة والمغفرة، نتقدم بأصدق التعازي للسيد عبد الإله بنكيران ، سائلين الله له ولذوي الفقيدة الصبر والسلوان".
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