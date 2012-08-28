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سابقة.. الجزائر ترفض استقبال المستشار الملكي أندري أزولاي

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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سابقة.. الجزائر ترفض استقبال المستشار الملكي أندري أزولاي سابقة.. الجزائر ترفض استقبال المستشار الملكي أندري أزولاي

أخبارنا المغربية :

رفضت الجزائر استقبال مستشار الملك محمد السادس أندري أزولاي، من خلال إلغاء الدعوة الموجهة للمغرب لحضور المؤتمر الجزائري الإفريقي للاستثمار .

وبررت ذلك بكون أزولاي يهودي وأن له صداقة بإسرائيل، حسب ما كشفت عنه جريدة الشروق الجزائرية.

و كتبت  الجريدة المذكورة اليوم الثلاثاء خبرا قالت فيه " سارعت مصالح وزارة الخارجية لتفادي سيناريو دخول شخصيات يهودية معروفة بولائها لإسرائيل، عبر بوابة المؤتمر الجزائري الإفريقي للاستثمار، من خلال إلغاء الدعوة التي وجهت للمغرب في آخر لحظة بعد إيفاد الملك المغربي محمد السادس، لمستشاره أندريه أزولاي ".

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