"بلوكاج" تشكيل الحكومة قد يستمر إلى مارس المقبل

أخبارنا المغربية

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المقبلة التي كلّف عبد الإله بنكيران بتشكيلها لن ترى النور حتى حلول مارس المقبل، أو أواخر يناير المقبل على الأقل.

و قالت يومية الصباح أن "البلوكاج البنكيراني" سيطيل من عمر وزراء تصريف الأعمال لمدة لن تقل على الأقل عن شهرين، بسبب عدم وجود ما يفيد بأن انفراجا في تشكيل الحكومة بات يلوح في الأفق.

وبالرغم من الوساطات السرية التي يقوم بها بعض كبار قادة حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية وشخصيات مستقلة من أجل إقناع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني، فإن قائد الحمامة ما زال مصرا على موقفه القاضي بعدم مشاركة حزب الاستقلال، مقابل تشبث رئيس الحكومة بمشاركته.