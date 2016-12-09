حزب الحمامة عينه على الوزارات الاستراتيجية بعد دخوله الحكومة

أخبارنا المغربية

قرر حزب الحمامة توثيق مشاوراته مع رئيس الحكومة من خلال توجيه مذكرة بشأن اشتراطات حزب التجمع الوطني للأحرار للمشاركة في الأغلبية الحكومية.

و قالت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن الحزب لم يبد أي تغيير في مواقفه من مشاركة حزب الاستقلال مقابل أن يحوز الأحرار رئاسة مجلس النواب، ضمن اتفاقيات مسبقة بين أطراف التحالف الحكومي.

و تابعت نفس اليومية أن حزب التجمع الوطني للأحرار يضع عينه على رئاسة الغرفة الأولى وحقائب وزارية إستراتيجية.