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حزب الحمامة عينه على الوزارات الاستراتيجية بعد دخوله الحكومة

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
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حزب الحمامة عينه على الوزارات الاستراتيجية بعد دخوله الحكومة

أخبارنا المغربية 

قرر حزب الحمامة توثيق مشاوراته مع رئيس الحكومة من خلال توجيه مذكرة بشأن اشتراطات حزب التجمع الوطني للأحرار للمشاركة في الأغلبية الحكومية. 

و قالت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن الحزب لم يبد أي تغيير في مواقفه من مشاركة حزب الاستقلال مقابل أن يحوز الأحرار رئاسة مجلس النواب، ضمن اتفاقيات مسبقة بين أطراف التحالف الحكومي.

و تابعت نفس اليومية أن حزب التجمع الوطني للأحرار يضع عينه على رئاسة الغرفة الأولى وحقائب وزارية إستراتيجية.

 

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1 | adam
إن أراد بنكيران تشكيل حكومة من أحزاب الكتلة فقد اكتمل نصابها: الباجدة + الاستقلال + الاتحاد الاشتراكي + التقدم والاشتراكية.
وإن أراد التحالف مع الأحرار فلهم شرط وحيد: إبعاد هبيل فاس شباط ويقولوا باسم الله.
أما البلوكاج راه دايرو لراسو.. لأنه عزيــــــــــــــــــــــــــز عليه التمسح بالتحكيم الملكي والتمرغ بأعتاب البلاط والتعلق بأهداب العرش العلوي. الله يصبرنا مع هاد الرجل الغريب العجيب يحب التحكم ولاصق فيه بيديه وسنانه ثم يتشكي منه لكي يجد ما يبرر به فشله وسياساته التفقيرية!
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تقرير كغير لائق 2016/12/09 - 12:08
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