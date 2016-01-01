بنكيران يترأس اجتماعا استثنائيا للمجلس الحكومي لمناقشة هذه النقطة

أخبارنا المغربية :

كشف مصدر حكومي أن مجلس الحكومة سيجتمع بشكل استثنائي، الأسبوع المقبل، للمصادقة على مرسوم يمكن من مواصلة عمل المؤسسات العمومية بشكل عادي رغم التأخر في المصادقة على قانون المالية لسنة 2017.

وكشف ذات المصدر أن رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران سيجتمع بوزرائه، منتصف الأسبوع المقبل، لمناقشة نقطة وحيدة، هي المصادقة على مرسوم يضمن للمؤسسات العمومية مواصلة عملها، رغم عدم المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017.

وأضاف المصدر ذاته، أن اجتماع مجلس الحكومة، سيحتكم إلى القانون التنظيمي للمالية، الذي يسمح باللجوء إلى مرسوم في انتظار المصادقة على قانون المالية المقبل.

ولم يتبقى سوى قرابة 20 يوما على انتهاء الآجال الدستورية للمصادقة على قانون المالية 2017، الذي لم يبرح رفوف الحكومة التي لم تتشكل هي الأخرى لحد الآن.

وأوضح المصدر ذاته، أن عقد المجلس الحكومي منتصف الأسبوع المقبل، جاء بسبب التزام عدد من الوزراء في المشاركة في المحطة الثانية من جولته ببعض الدول الإفريقية، كما أن يومي الاثنين والثلاثاء، يوما عطلة بمناسبة العيد المولد النبوي.