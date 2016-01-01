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يتيم تايدق على أخنوش ويقول :" الانتفاخ والاحباط تماما كالبالونات المنتفخة المقبلة على التفرقع "!!

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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يتيم تايدق على أخنوش ويقول :" الانتفاخ والاحباط تماما كالبالونات المنتفخة المقبلة على التفرقع "!!

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

نشر محمد يتيم القيادي بالعدالة والتنمية تدوينة على حسابه الشخصي الفيسبوكي يتحدث فيها حول الانتفاخ الذي وصفه بالبالونات المنتفخة المقبلة على التفرقع ، في اشارة غير مباشرة الى حزب الاحرار بسبب ما تصفه العديد من قيادات البيجيدي باستعلاء أخنوش على بن كيران للمشاركة في الحكومة المقبلة.

وبالرغم من أن يتيم قال ان كل تشابه بين هذه التدوينة وحالات واقعية ليس سوى اسقاطا يتحمل مسؤوليته من قام بذلك الإسقاط ، ولا تتحمل التدوينة مسؤوليته، فإن الأمر واضح والاسقاط ينزل على أخنوش .

فيما يلي نص تدوينة محمد يتيم :

الانتفاخ والاحباط !!

و" حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون"  !! 

الاحباط انهيار كامل بعد انتفاخ مرضي .. وهو مرض كان يصيب النوق ورد في القران التمثيل به للتفريق بين الاعمال الصالحة الحقيقية النافعة المقبولة وبين الاعمال الباطلة مبنى ومعنى صلاحا وقصدا .. 

هي اشارة الى انه ليس كل انتفاخ او انتفاش دليل على صحة وعافية ، تماما ان البالونات المنتفخة التي يلتهى بها الصبيان كلما علت كلما دل ذلك على انها مقبلة على التفرقع !!

كل تشابه بين هذه التدوينة وحالات واقعية ليس سوى اسقاطا يتحمل مسؤوليته من قام بذلك الإسقاط !!! ولا تتحمل التدوينة مسؤوليته !!!

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