العثماني ينفي وجودة أزمة سياسية في تشكيل الحكومة و يستشهد باسبانيا

أخبارنا المغربية

أكد سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أنه لا يمكن اعتبار أن هناك أزمة في مشاورات تشكيل الحكومة لأن التشاور في هذه المدة هو في إطار زمني معقول فإسبانيا وصلت الى تسعة أشهر.

و قال العثماني الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها شبيبة العدالة والتنمية صباح اليوم السبت بسلا، أن المشهد السياسي المغربي عرف "مسارا متموجا في الإصلاح الديمقراطي، ففي بعض المراحل يصل الى التقدم، وبعض المرات تكون مراحل تتميز بالتراجع"، مضيفا أن المسار الإصلاحي "لابد أن يكون تراكميا تصاعديا، من خلال الاستفادة من أي تجربة مر منها التاريخ السياسي المغربي".

و لا يمكن أن يمر لقاء لأي قيادي منتم لحزب العدالة و التنمية، دون الحديث عن التحكم، حيث قال العثماني أن المصطلح لا يطلق على أي شيء قائلا: " لا نطلق التحكم هكذا من أجل التداول الإعلامي، لكن لابد أن نعمق في المصطلح، فهو يعني التحكم في القرار الإداري للوصول الى الأهداف السياسية".