قيادي في "بي بي إس" يحذر معارضي بنكيران : إما تشكيل الحكومة أو انتخابات جديدة بأغلبية ساحقة للبيجيدي

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

حذر القيادي وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية سعيد فكاك معارضي عبد الاله بنكيران من نتائج عكسية قد تقضي على المكتسبات التي حققوها خلال الاستحقاق الانتخابي ل 7 أكتوبر المنصرم.

فكاك قال في كلمة له خلال حضوره لندوة منظمة من طرف شبيبة العدالة والتنمية :" خليو بنكيران يشكل الحكومة ولا غايجيب 200 مقعد في الانتخابات المقبلة".

واعتبر فكاك أن آمال البعض في تنحية بنكيران إن تمت عرقلة مهمته في تشكيل الحكومة غير واقعية ، لأنه "ليست هناك حلول، هناك إما الفصل 47 وإما الانتخابات من جديد".