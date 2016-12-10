قيادي في "بي بي إس" يحذر معارضي بنكيران : إما تشكيل الحكومة أو انتخابات جديدة بأغلبية ساحقة للبيجيدي
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
حذر القيادي وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية سعيد فكاك معارضي عبد الاله بنكيران من نتائج عكسية قد تقضي على المكتسبات التي حققوها خلال الاستحقاق الانتخابي ل 7 أكتوبر المنصرم.
فكاك قال في كلمة له خلال حضوره لندوة منظمة من طرف شبيبة العدالة والتنمية :" خليو بنكيران يشكل الحكومة ولا غايجيب 200 مقعد في الانتخابات المقبلة".
واعتبر فكاك أن آمال البعض في تنحية بنكيران إن تمت عرقلة مهمته في تشكيل الحكومة غير واقعية ، لأنه "ليست هناك حلول، هناك إما الفصل 47 وإما الانتخابات من جديد".
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كسول يتكلم عن مجتهد أو كما يقال أنا و القايد...
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