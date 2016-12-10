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قيادي في "بي بي إس" يحذر معارضي بنكيران : إما تشكيل الحكومة أو انتخابات جديدة بأغلبية ساحقة للبيجيدي

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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قيادي في "بي بي إس" يحذر معارضي بنكيران : إما تشكيل الحكومة أو انتخابات جديدة بأغلبية ساحقة للبيجيدي

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

حذر القيادي وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية سعيد فكاك معارضي عبد الاله بنكيران من نتائج عكسية قد تقضي على المكتسبات التي حققوها خلال الاستحقاق الانتخابي ل 7 أكتوبر المنصرم.

فكاك قال في كلمة له خلال حضوره لندوة منظمة من طرف شبيبة العدالة والتنمية :" خليو بنكيران يشكل الحكومة ولا غايجيب 200 مقعد في الانتخابات المقبلة".

واعتبر فكاك أن آمال البعض في تنحية بنكيران إن تمت عرقلة مهمته في تشكيل الحكومة غير واقعية ، لأنه "ليست هناك حلول، هناك إما الفصل 47 وإما الانتخابات من جديد".

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1 |
لم افهم طبيعة هدا الحزيب هل هو حزب سياسي ام قرادة
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-1
تقرير كغير لائق 2016/12/10 - 08:42
2 | مراد
أنا و القايد
إذا حصل حزب العدالة و التنمية على 200 كم سيحصل عليه حزب التقدم و الاشتراكية.
كسول يتكلم عن مجتهد أو كما يقال أنا و القايد...
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-1
تقرير كغير لائق 2016/12/10 - 08:47
3 | فهري
لن يصوت عليه اي موظف .
اذا ما اعيدت الانتخابات فلن يحصل العدالة و اللا تنمية الا على الاقل مما حصل عليه . هذه المرة سنصوت كلنا لصالح اي حزب الا اللا عدالة و اللا تنمية .
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0
تقرير كغير لائق 2016/12/10 - 09:13
4 | Ali
صافي ولتي بوق
بعد أن أصبحت مدير مؤسسة اجتماعية لوزارة الصحة ولا تملك أي مؤهلات لذلك أصبحت بوقا لحزب العدالة والتنمية بعت حزبك و أهله
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0
تقرير كغير لائق 2016/12/10 - 09:21
5 | خريبكي
العصيان
انت احمق او غبي _بن زيدان والأغلبية الساحقة ها ها ها ها _هاد الهدرة سير عاودها لشي مكلخ بحالك يا المجرم تفو على كمامر تبلين بيهم في هاد البلاد
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/12/10 - 09:24
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

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