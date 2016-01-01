هذه هي الحكمة من سكوت المغرب على حماقات "البوليساريو"

أخبارنا المغربية ــ نوفل العمراني

تعيش المنطقة الجنوبية للمملكة المغربية أحداثا استثنائية، بعدما اختارت جبهة البوليساريو التصعيد بطريقتها المجنونة، حيث ظهر زعيمها ابراهيم الغالي رفقة بعض قياديي الجبهة على سواحل المحيط الأطلسي في شريط فيديو كان الهدف منه هو استفزاز المغرب فقط، كما تحدثت أنباء متطابقة اليوم، عن قيام الجبهة ببناء وحدات أمنية تهدف إلى مراقبة الحدود المغربية الموريتانية عبر توقيع الأختام.

و يرى متتبعون للشأن الصحراوي، أن وراء سكوت المغرب عن هذا التصعيد، حكمة لا يعرفها سوى صناع القرار، فلم تصدر وزارة الخارجية و لا الداخلية أي بلاغ رسمي توضحان موقفهما عما يحدث بالجنوب.

في حين يرى البعض الآخر، أن المغرب اختار عدم التصعيد ، لكي لا يقع ضحية استفزاز البوليساريو، فتجدها ذريعة للضغط على الأمم المتحدة بدعوى أن المغرب لا يحترم حقوق الإنسان.

و بخصوص قانونية أختام البوليساريو على عابري الحدود، فإنه يلغى تلقائيا حسب القانون الدولي، لكون المغرب متواجد بالحدود مع موريتانيا و هو من يقوم بوضع الأختام على جوازات السفر الخاصة بالعابرين في الاتجاهين.