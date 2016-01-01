الشوباني : البام لاعب سلبي و معرقل للإصلاح ومشوش عليه

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استغل القيادي في حزب العدالة و التنمية الحبيب شوباني، تواجده خلال تواجد المنتدى الوطني الثالث لشبيبة العدالة اليوم الأحد، للهجوم على حزب الأصالة و المعاصرة، حيث اعتبره أحد اللاعبين السلبيين يتعلق بالمشروع السياسي المعرقل للإصلاح والمشوش عليه، واصفا إياه بالوريث غير الشرعي لمسار العمل والنضال السياسي الذي امتد لأجيال.

و أوضح الشوباني أنه بالمقابل ظهر في المعترك السياسي بعض اللاعبين الإيجابيين الجدد، الذين قاموا بترجيح كفة الإصلاح المتدرج بمعناه السلمي، في مقدمتهم دستور 2011، واصفا إياه بـ"اللاعب الكبير" في مسار الإصلاح، أما اللاعب الثاني، حسب شوباني، فهو المواطن العادي المنتشر في كل ربوع الوطن، الذي لم يعد "رقما لا معتبرا"، بل صار الكلمة الفصل في صناعة القرار السياسي، قائلا "هذا اللاعب وسم هذه المرحلة باليقظة والسلمية والتحضر".

و اعتبر الشوباني أن حزب العدالة والتنمية هو اللاعب الثالث، واصفا إياه بـ"ظاهرة مجتمعية سياسية" اجتمع فيها ما تفرق في غيرها، مبرزا أنه راكم في مساره مجموعة من المصالحات، وليس اليوم عبثا أن يتجاوز أرقاما لم تكن معروفة في تاريخ الانتخابات المغربية..